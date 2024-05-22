洪孟楷：賴清德激化兩岸關係　美國樂見？

國民黨“立院”黨團書記長洪孟楷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）賴清德20日就職演說，提出兩岸互不隸屬，且稱對岸是“中國”。中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷向中評社表示，賴清德比蔡英文更向獨派靠攏，賴心中沒兩岸，將惡意螺旋持續上升，賴是否想倚美謀獨？他更想知道真的是美國所樂見的嗎？



2024獲得全台最高票的新北選區“立委”洪孟楷被看好是國民黨2026新北市長潛在人選。洪孟楷在“立院”接受中評社訪問表示，賴清德的就職演講，比蔡英文2次的就職演說，更偏往獨派靠攏，蔡2020就職時起碼是提“對岸、北京當局”，也有提到兩岸關係在“中華民國憲法”及兩岸關係人民條例下進行。



洪孟楷說，豈料賴清德就職演說，竟直接以台灣、中國、“中華民國”與中華人民共和國相稱，完全沒提及兩岸人民關係條例，整篇演講提到“兩岸”僅2次，賴心中沒兩岸，往獨派更靠攏，讓很多人都覺得是兩國論，如此將更容易激化兩岸緊張情勢，顯然比蔡英文還獨，必須要謹慎觀察賴。



記者問，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁等17名藍委訪陸後，大陸釋出惠台措施，但因賴清德的就職演說，招致大陸國台辦轟倚外謀獨，國民黨是否前功盡棄？



洪孟楷說，對於賴清德是否倚美謀獨，其實一直以來大家都看得出來，民進黨持續往美國靠攏，但美方是否樂見呢？先前美方代表來訪台時，與國民黨也有私下交流，其實美方就有明確表達，絕對不會支持“台獨”。



洪孟楷說，那賴清德的520演講又將兩岸的惡意螺旋給持續上升，這真的是美國所樂見嗎？賴清德自己要好好去面對。



洪孟楷還強調，其實不只是國民黨，像馬英九及很多民間人士，都有持續在兩岸做出許多努力，很多觀光業者都非常希望兩岸能恢復過去旅遊暢通的榮景，並不願意讓兩岸陷入兵凶戰危。



洪孟楷直言，顯然國民黨等民間團體讓兩岸關係和緩的努力，一切都因賴清德演講恐成枉然，賴顯然是最該負責任的人，因賴的權責就是“國防”、外交，執政的民進黨要負起完全責任。