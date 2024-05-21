藍白“國會”改革案獲65%支持聲量力壓綠營

“立法院”21日院會繼續處理“國會”改革相關法案。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月21日電／“立法院”會17日處理“國會”改革法案，朝野爆發全武行，有數名“立委”因此受傷，更登上國際媒體。TPOC台灣議題研究中心蒐集在“立法院”上演“全武行”期間，網友對“國會”肢體衝突和推動“國會”改革的看法，結果顯示，表達支持國民黨與民眾黨、力挺“國會”改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，表態反對、批評藍白陣營的聲量僅2成5。



為了杯葛“國會”改革”法案修法，民進黨“立委”上周五（17日）強烈杯葛，企圖癱瘓議事運作；國民黨與民眾黨“立委”則奪得先機捍衛主席台，雙方爆發激烈肢體衝突，各黨都有“立委”“掛彩”，甚至登上多家指標性國際媒體。事後綠營質疑藍白兩黨周五提出的“再修正動議”未經審議，法案審查過程黑箱，藍白營反駁指控，強調“國會”改革法案已經開過公聽會並經委員會審議，呼籲綠營遵守“立法院”的遊戲規則。本周二“立法院”會繼續審議上周尚未表決完的“國會”改革”法案，藍白“立委”同樣一大早就在“立法院”議場前排隊，率先佔領主席台，盼確保議事順利運作。



TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在“立法院”上演“全武行”期間，網友們對於“國會”肢體衝突和推動“國會”改革的看法。數據分析結果發現，儘管民進黨極力訴求程序不正義，但似是沒有獲得多數選民認同，高達18%網友表示“支持‘國會’改革”，贊同綠營論述批評“（法案）沒有討論直接審查”佔比僅14%，此外還有高達13%網友分別表示“下架民進黨”和“為國民黨“立委”們加油”。



此外，民調顯示，有12%言論主張“應罷免藍白“立委”、解散“國會”，11%網友批評“在“立法院”打架才是藐視“國會”，10%言論批評在“立法院”外聲援民進黨的群眾是“職業學生”，甚至酸這是“大型面試現場”，還有9%言論表態力挺議事運作，為“立法院長”韓國瑜加油。總體而言，表達支持國民黨與民眾黨，或者力挺“國會”改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的衹有2成5左右，剩下還有1成左右的網友，看不慣“立法院”打打鬧鬧的亂局。

