綠打拖延戰　藍黨團提院會延長至午夜12時

國民黨團書記長洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月21日電（記者 楊騰凱）“立法院”院會今日繼續審查“立法院”改革相關法案，由於每一項修正案都面臨民進黨團提出異議，必須投票表決，造成議事推進緩慢，中國國民黨團已經提案，將今日院會延長至夜間12時，今日院會恐將上演挑燈夜戰。



目前“立法院”改革相關法案已有三案獲得二讀通過，包括今日上午通過涉及“藐視‘國會’罪”的《“立法院”職權行使法》第25條修正案，下午通過涉及“立法院”人事同意權的《“立法院”職權行使法》第29條修正案，另外上周二還通過“總統”“國情報告”常態化的相關修正法案。



國民黨團書記長洪孟楷今日下午表示，今天因為每一條法案都受到民進黨拖延戰術影響，包括反覆表決，甚至有共識的提案他們也要要求表決，明明三黨有共識，民進黨團卻說有異議，投票時民進黨又投同意，這是非常奇怪的現象，因為這樣子拖延時間戰術，加上“立法院長”韓國瑜非常重視程序，因此每一項程序韓國瑜都有接受，每次都問各黨團有無異議。



洪孟楷指出，因此國民黨團提出今天院會延長開會到夜間12時，按照規定，每周二、周五都是院會開會時間，因此我們按照規定，提案把院會延長到夜間12時，如果今天真的沒辦法完全通過，本周五院會將繼續審查“立法院”改革法案。