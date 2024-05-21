邱國正任“中科院”顧問盯2400億軍購進度

邱國正。（中評社 資料照） 中評社台北5月21日電／台前“國防部長”邱國正卸任後，獲中山科學研究院聘為顧問，將會持續監督“中科院”各項專案進度，為新台幣2400億“國防”特別預算案的後續執行把關。邱是首位“國防部長”兼“中科院”董事長卸任後轉任“中科院”顧問。



“立法院”在邱國正任內，通過2400億的“海空戰力提升”計劃採購特別預算案，委由“中科院”量產包括劍翔無人攻擊載具、萬劍彈、雄昇飛彈，天弓三型防空飛彈。陸射型與艦射型劍二飛彈、增程型空射劍二飛彈、雄三及增程雄三反艦飛彈等。以及海軍高效能艦艇後續艦量產、海巡艦船加裝武器系統（搭載雄風飛彈）等。



台媒報導，“中科院”院長張忠誠在邱國正退伍前，力邀邱國正出任“中科院”有給職顧問，並獲邱國正點頭。主要是考量邱國正擔任“國防部長”暨“中科院”董事長期間，在執行特別預算所涉飛彈量產案時，曾面臨原物料短缺等挑戰，但在邱國正指導下皆化險為夷。因此，“中科院”將持續借重邱國正經驗，為總金額達2369億元、攸關多項自造飛彈採購的海空戰力提升計劃採購特別預算案進度把關。



“中科院”強調，邱國正未來在“中科院”提供諮詢期間，依科研量產訪視實際需求，會按“中科院”公勤規定派車使用，並由院辦室秘書支援兼辦。並無另安排專屬辦公處所，亦無外傳所謂花費百萬元購買辦公室用品的情事。



由於邱國正為軍職退伍並領有退俸，且“中科院”為行政法人。因此，邱國正擔任“中科院”有給職顧問期間，須依據《陸海空軍軍官士官服役條例》第34條及第46條規範，每月只能領取公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給總額，也就是3萬7千元。