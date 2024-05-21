綠委沈伯洋頭包紗布露面　遭曝昨天好好的

沈伯洋20日出席賴清德就職典禮時身穿西裝，並沒有包紗布(第二排左二)。（中評社 資料照) 中評社台北5月21日電／“立法院”院會今天繼續處理“國會”改革相關法案，由於上周五“立委”爆發多起肢體衝突，其中從主席台摔落撞傷頭部的民進黨不分區“立委”沈伯洋，先是頭戴紗布，隨後又改戴棒球帽。對此，台灣民眾黨副秘書長許甫在臉書曬出沈伯洋20日出席賴清德就職典禮時身穿西裝，沒有包頭巾和今日帶頭巾的照片，狠酸“奇怪的知識增加了”。中國國民黨“立委”王鴻薇也調侃，黑熊學院不是要教民眾戰時衛生救護？院長這樣的示範專業、合理嗎？



深綠的沈伯洋創立黑熊學院，推動全民防衛，進“立院”後成為熱點人物。他17日在衝突過程中，從主席台掉落，頭重摔在地，經檢查發現有腦震盪狀況。另沈伯洋也被藍委王鴻薇質疑，17日衝突當天，衣服底下穿著疑似“板甲”的護具才敢衝，完全就是預謀傷人。沈伯洋事後發文澄清那不是“板甲”，而是“防彈背心”。但到“立院”問政為何要穿防彈背心？也引起質疑。



對於頭部的傷勢，沈伯洋今天赴“立院”再戰“國會”改革相關法案時，頭包著頭巾進場。沈伯洋說，頭還是有點暈，戴紗布主要是要保護頭部，避免二次傷害。



許甫在臉書曬出沈伯洋20日出席賴清德就職典禮的照片，可以看到沈伯洋身穿西裝，沒有包頭巾，對比今日赴“立院”卻包頭巾，狠酸奇怪的知識增加了、難怪賴清德說台灣是全球假訊息最嚴重的“國家”。



許多網友也紛紛留言表示，“笑死人！綠色執政...詐騙裝死保證”、“黑熊這麼怕死，還敢再當先鋒耍猴戲膩”、“顯得更滑稽了”、“保護頭部應該帶頭盔吧？再加上有必要保護嗎？被慫恿就傻傻往上衝，裡面是空的吧”。

