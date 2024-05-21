游智彬開戰車狂嗆挺綠者　遭比中指爆粗口

新黨副發言人游智彬（左）、輿情中心主任季節（右）開戰車繞行“立院”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續進行表決大戰。但到了下午，場外情已有超過2000綠營支持者聚集。新黨副發言人游智彬率員開著貨車，狂嗆挺綠青年，引發群眾反彈，眾人怒比中指、狂飆髒話回敬游智彬，原有人上前要爆發近距離肢體衝突，所幸被大批警力阻擋隔開。



游智彬則帶新黨輿情中心主任季節、前罷免黃捷團體發言人徐尚賢等6人，開著“戰車”到“立院”周圍繞行數圈，拿著大聲公向台派青年叫陣。雙方隔空口角衝突，情緒激烈。



游智彬、季節齊聲嗆，林飛帆從月薪9萬元新台幣的民進黨副秘書長，高升到月薪20萬元的“國安會”副秘書長，你們這些台派青年都想學林飛帆嗎？別幻想了。



徐尚賢也嗆，民進黨跟你們這些側翼青年別再騙了啦，竟然還有側翼打著台灣基督長老教會濟南教會的名號，讓主耶穌蒙羞，你們被撒旦惡魔給掌控了，那就是民進黨。



台派青年與幾名長者聞後氣炸，對游智彬等人不停比中指及倒讚，更憤怒叫游等人下車，不然就滾回大陸。不過也有青年請大家息怒，別被游挑釁成功。



過程中，有一名台派青年試圖上前近距離接觸游，警方上前阻擋，才未釀成近身肢體衝突。游智彬則持續在外圍繞行。