韓國瑜不再處理散會　引綠委叫罵議事不公

在多數委員贊成下，院長韓國瑜宣告不再處理散會動議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月21日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日繼續處理“國會”改革五法，民進黨今天採取“文攻”路線，頻頻提案散會表決。藍綠上演表決大戰，但大致上相安無事。不過，下午4點45分左右，中國國民黨“立法院”黨團與台灣民眾黨團提議，因已通過延長開會時間，不再處理散會動議，立刻引起綠委躁動，衝突幾乎一觸即發。連原本坐在一旁休息的藍委，都衝上主席台防止近一步衝突。



藍白“立法院”黨團在21日下午4點40分左右，提議不再處理散會動議，這讓祭出表決大戰的綠委立即躁動不安。因為這將讓民進黨少了一項表決工具，不少綠委直接衝近主席台，指著韓國瑜怒喊，“議事不公”！讓原本在旁休息的藍委一陣緊張，立刻築起人牆保護院長韓國瑜。



最終，在106位“立委”出席，贊成58人，贊成者多數下，韓國瑜宣告不再處理散會動議。綠委則站在主席台下討論下一步議事攻防策略。



“立法院”院會21日繼續審查“國會”改革相關法案，稍早已表決通過民眾黨團、國民黨團提議延長今日開會時間，直到討論事項第四案為止。由於目前還卡在討論事項第一案處理不完，今日院會幾乎確定要開到夜間12時，藍綠白表決大戰也將持續。



目前“立法院”改革相關法案已有三條獲得二讀通過，包括今日上午通過涉及“藐視‘國會’罪”的《“立法院”職權行使法》第25條修正案，下午通過涉及“立法院”人事同意權的《“立法院”職權行使法》第29條修正案。另外上周二還通過“總統”“國情報告”常態化的相關修正法案。