紅十字會王清峰助花蓮災防建設　徐榛蔚感動

紅十字會總會長王清峰（左）21日拜會國民黨花蓮縣長徐榛蔚。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮5月21日電／0403強震重創花蓮後，各項重建工程如火如荼進行中。紅十字會總會長王清峰21日拜會中國國民黨花蓮縣長徐榛蔚，希望能支援花蓮0403受災戶重建，幫助花蓮民眾早日度過難關，重建家園。徐榛蔚感謝王清峰在震後第一時間挺身而出，協助花蓮救災。



花蓮縣政府今天表示，徐榛蔚當場感謝王清峰在0403震後第一時間挺身而出，到花蓮協助救災，援助多名因地震受傷住院的鄉親及罹難者，並時時聯繫地方政府，適時伸出援手、協助受災戶，讓鄉親早日恢復日常生活。



王清峰表示，紅十字會一直全力以赴，協助以及援助受災的花蓮鄉親，只要有需要幫助的時候就會有紅十字會的身影。她呼籲各界發揮人道精神，一起伸出援手，幫助花蓮鄉親度過災後的復原重建。



王清峰提到，0403地震造成花蓮北區災損嚴重，和平村唯一對外聯絡道路一度中斷，造成和平村成為陸上孤島，外界無法及時深入救援。紅十字會發現和平村當地缺少大型民眾緊急避難場所及救災人員指揮休憩中心。希望不只支援建造災後緊急避難所，還包括其餘受損建物的修繕協助，幫助花蓮鄉親早日重建家園。



花蓮消防局水漣廳舍整建計劃，水漣分隊借用化仁國中水漣分校舊址作廳舍使用，0403震後房舍嚴重受損，消防局已規劃新建辦公廳舍。紅十字會承諾將支援重建計劃，提升在地消防能量，保障人民生命財產安全。