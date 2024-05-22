馬祖旅行公會楊曜誌：陸踩線團來台有障礙

連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌。（取自連江縣旅行商業同業公會網站） 中評社台中5月22日電（記者 方敬為）中國大陸日前宣布將開放福建居民到馬祖旅遊，連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌接受中評社訪問表示，馬祖方面很期待陸客到來，但據他了解，近期福建許多旅行業者想到馬祖踩線，可是入台證申請受阻，遲沒有准，雖然520新政府上任後，馬祖的旅遊業者還會再協助送件，但看當前氣氛，還是擔憂生變，希望順利招來陸客旅遊，提振馬祖觀光。



馬祖只有約1萬4千人，並無較強產業，民眾對觀光收入期待甚高。楊曜誌提到，整個中國大陸從北京甚至遠到蒙古，都有旅行社想規劃馬祖遊程，不久前才接到內蒙古旅行業者的電話，對馬祖遊程表達高度興趣，尤其內蒙同胞對馬祖小島風情格外好奇，雖然現階段只有開放福建居民，但未來發展潛力值得期待。



大陸文化和旅遊部今年4月28日宣布，將恢復福建居民到馬祖旅遊；在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民到台團體旅遊。連江縣政府為因應大陸遊客到訪，已做好相關整備，國民黨縣長王忠銘5月16日赴泉州出席第26屆“海峽兩岸經貿交易會”受訪表示，縣府迎接陸客旅遊已經準備好了，並預告在520前後就會有好消息。



縣府有關單位預計520新政府上任後，正式向台官方遞交申請文件，希望能放行讓福建地區觀光旅遊業者先到馬祖踩線。但因為賴清德520就職談話，在兩岸關係方面釋出的善意有限，兩岸旅遊能否回春，各界關注。



針對大陸將開放福建居民來馬祖旅遊，連江縣旅行商業同業公會理事長楊曜誌向中評社表示，非常樂見且歡迎，因為一、兩年馬祖的觀光旅遊表現下滑，台灣客人大部分往海外跑，境內旅遊相對冷清，馬祖的旅遊旺季表現大不如前，此刻有陸客挹注，對馬祖來講，無論是旅行業者、餐飲業者、旅宿業者、伴手禮業者、觀光景點商圈都是一大福音，很歡迎福建的朋友們來馬祖觀光旅遊。

