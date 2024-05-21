高雄綠主委之爭　一句選情55波起波瀾

民進黨高雄市議員陳慧文。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市黨部主委選舉5月26日將投票，最後一周衝刺，外界也關注選情。獲新潮流支持、市議員陳慧文自評選情“55波拉鋸”，對手是獲“正國會”支持、屬湧言會的市議員黃文益則反擊“基本盤有5千票落差”，但陳慧文也不甘示弱直言“檯面上的數字不代表實際的投票行為”。雙方各自對選情有把握，但也不撕破臉，外界霧裡看花，就看週日投票結果如何。



據指出，民進黨高雄市黨員達4.8萬人居全台縣市之冠，其中湧言會掌握1.7萬人、新潮流1.4萬人、陳其邁約1萬人，“正國會”近6千人，剩下約1千人是獨立黨員。“正國會”表態全力支持湧言會的黃文益。新潮流則支持以個人名義參選的陳慧文。



民進黨26日即將舉行全台縣市黨部主任委員、黨代表選舉，民進黨高雄市黨部主委這次共有2人登記，分別是獲“正國會”支持、隸屬湧言會的市議員黃文益；以及雖與“正國會”友好、但採個人登記、獲得新潮流（菊系）支持的市議員陳慧文，兩人角逐。黃文益抽到1號，陳慧文抽到2號。



針對選情評估，陳慧文日前提到自認選情55波，黃文益反擊指雙方基本盤有5千票落差。陳慧文今天也不甘示弱，她強調“檯面上的數字不代表實際的投票行為”，對於黨內封閉式選舉一直提到數字，涉及人頭黨員議題，是否會引起外界觀感不好？對此，陳慧文表達認同，她說，所以這也是她不太想去談黨員數的原因。



對於對手的表態，黃文益、陳慧文仍各自都回應尊重對方，不願撕破臉。對此，陳慧文表示，還是希望黨內團結合作，她這次參選是希望超越黨派，不是派系鬥爭，希望未來扮演一個堂口，對黨內發展是好的，一起為2026選舉努力。

