黃介正： 台灣危險程度遠高於過去

黃介正（右）表示，台灣危險程度更甚以往。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正21日在一場研討會上表示，2027年台海是否有危機？最大關鍵在於美國態度，兩岸形勢變化跟美國脫不了關係，中美高強度的戰略對抗，美國出的每一招，只會間接或直接牽動台海軍事形勢。



黃介正強調，因此接下來11月的美國總統大選就很重要，如果是拜登連任，可能今天討論的答案會有延續性，但如果是特朗普當選的話，接下來的挑戰就很大。



但黃介正也說，大陸對“賴政府”沒有期待，接下來只會強化主導權，所以台灣危險的程度遠高於過去，戰略預警時間遠低於過去。



“賴蕭新政府上台後的兩岸關係”研討會是由馬英九基金會和中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”共同舉辦，由該所所長趙建民主持，馬英九出席致詞，並邀請前“行政院長”陳冲發表演說。



另外分成兩個場次研討，主題一為兩岸關係，由馬英九基金會執行長蕭旭岑主持，淡江大學中國大陸研究所名譽教授趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學兩岸中心主任張五岳和淡江大學中國大陸研究所助理洪耀南等人與談。



主題二為國際經濟外交與兩岸，由趙建民主持，包括淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”副教授劉性仁、台大政治系教授左正東和前中華信評總經理陳松興等人與談。



黃介正說，520以後，中國大陸很有可能轉成“爭取談，準備打，不想拖”，這會成為台灣最嚴峻的考驗。

