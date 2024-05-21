藍綠不打架改尬歌　綠諷黃國昌丟擲太陽花

綠委拿出太陽花，藍綠互相尬歌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續進行表決大戰。繼17日上演全武行，多人掛彩後，今日改以“文攻”，民進黨“立委”痛批民主已死，晚間大唱“島嶼天光”，綠委更諷刺台灣民眾黨“立委”黃國昌10年前就是靠太陽花學運出名，並用太陽花朝黃丟去。中國國民黨“立委”則拿出“中華民國”貼紙唱“中華民國國歌”，互拚唱歌。



藍白聯手推動“立法院”改革五法，內容包括“總統”“國情報告”常態化，新增“立法院”調查權、聽證權相關，並增訂藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。其中“總統”“國情報告”常態化、藐視“國會”罪目前已二讀通過。



“立院”表決大戰從清晨繼續拚到晚間，綠委洪申翰、黃捷、吳沛憶等人先後發言，直言“立院”外、青島東路與中山南路上已有破萬民眾在反對藍白黑箱擴權，而最諷刺的人就屬黃國昌。黃國昌10年前靠太陽花學運、反對前藍委張慶忠服貿黑箱，一戰成名，當初她們竟也是與黃國昌曾一同陣線，但如今黃竟躲在國民黨“立法院長”韓國瑜、黨團總召傅崐萁背後，只敢自己開直播取暖，格外諷刺，更對不起議場外的所有學生及太陽花世代。



隨後綠委們手持太陽花、拿太陽花學運風格黃底黑字大型布條進場，也高唱滅火器樂團的“島嶼天光”歌曲。藍委們則反制，拿出“中華民國國旗”貼紙，大唱“中華民國國歌”，“立院”變成藍綠尬歌的KTV現場。



接著，吳沛憶痛批黃國昌後，綠委們拿太陽花朝黃國昌丟去，一旁的白委林憶君及部分藍委阻擋，黃國昌則對自己的手機直播講得愈起勁，痛批綠委居然有臉講他。



到了一段落，韓國瑜宣布暫時休息協商，綠委們紛紛與太陽花堆合影，只見綠委吳思瑤、林楚茵在拍照時，藍委羅智強、王鴻薇也在旁幫她們拍，嘲諷她們一番，吳、林則擺出POSE，讓羅等人繼續拍。表決大戰預計將到明天凌晨0時。