席代麟：須觀察賴任內會否重新定義兩岸關係

銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟。（中評社 資料照） 中評社桃園5月22日電（記者 盧誠輝）針對賴清德520就職演說提及“兩岸互不隸屬”，銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟接受中評社訪問認為，賴未談“九二共識”與“兩岸人民關係條例”等是意識形態作祟，給綠營支持者交代，未來須謹慎觀察賴任內是否會重新詮釋與定義兩岸關係，但至少在11月美國總統大選前，兩岸關係僵局不會改變，更須慎防擦槍走火。



席代麟，政治大學政治學博士，曾任銘傳公共事務學系主任，台北市政府研考會委員，現任銘傳大學公共事務學系專任副教授。



席代麟表示，賴清德520就職演說和蔡英文2016年就職演說相比，有很大的不同之處，蔡當時面對馬英九執政8年展開的兩岸關係，顯得格外小心翼翼，對“九二”的用字遣詞也非常謹慎。



他指出，蔡英文當時提到1992年兩岸兩會會談的歷史事實，會依據“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，相對賴清德520講稿，蔡當時發言是比較穩健。



席代麟認為，賴清德說“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，也提到的“中華民國憲法”和“憲政體制”，若進一步去解讀的話，當然就包括“中華民國憲法增修條文”，而增修條文前言開宗明義就表明是“為因應國家統一前之需要”，所以賴的說法有些矛盾。



席代麟強調，值得注意的是，賴清德未提“九二共識”與“兩岸人民關係條例”隻字不提，未來須謹慎觀察賴任內是否會對兩岸關係重新去詮釋與定義。

