張榮恭語中評：賴講話信號極不尋常

張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）對於賴淸德520就職演說的兩岸關係部份，中國國民黨前副秘書長張榮恭認為，賴淸德猶如發表“台獨宣言”，今後兩岸雙方當局關係只會在統獨對立升高及持續對抗中進行，將比蔡英文的八年更為惡化。據蔡自詡她“讓世界看見台灣”，其實是“讓世界看見台灣很危險”，如今，賴淸德會“讓世界看見台灣更危險”。



張榮恭接受中評社採訪指出，賴清德定位“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，是承襲蔡英文的“台獨”路線，但又比蔡激進，明確把“中華民國台灣”、“台灣”都定為“國家稱呼”。也就是說，兩岸“國與國互不隸屬”本來就是違反“憲法”，賴淸德還變相更改“國號”。況且美國應該事先知悉賴的演說內容，仍開綠燈，那麼如果期待大陸不針對此一動向作出強勢反應，恐怕不切實際。



公元兩千年陳水扁上任時，以承諾不宣佈“台獨”、不更改“國號”等“四不一沒有”，獲得大陸回應“聽其言觀其行”。2016年蔡英文上任時，承諾按照“憲法”和兩岸條例處理大陸事務，大陸的回應是“未完成的答卷”。陳、蔡的就職演說雖都未能促成兩岸對話，但均爭取到轉寰的時間與空間。頼清德竟完全無意為自己留下餘地，直接延續蔡英文的“新兩國論”（1999年李登輝的“兩國論”尚且以國家統一為目標，蔡、頼均排除此一目標），還在既有的“國號”之外，添加兩個所謂“國家稱呼”，大陸便對賴清德沒有觀察期，兩岸統獨對撞的態勢驟然呈現，受到衝擊的當然是台海和平穩定及台灣的安全安定。

