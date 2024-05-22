中評關注：韓流能否再起？就等那信號一響

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電（記者 楊騰凱）陳水扁日前分析中國國民黨“立法院長”韓國瑜可能成為2026輔選天王再度颳起“韓流”，使韓流能否再起受到討論。接下來，賴清德“台獨”立場若影響兩岸經貿、衝擊基層百姓生計，確實容易營造韓流再起的環境。



韓國瑜的下一步，還是要看他對自身路線的定位而定，一旦韓國瑜再度成為那期許帶來改變的領袖，信號一亮、信號一響，韓流的想像空間會很大，但至少就目前的情況而言，外界對韓流再起仍抱持著較大的疑問。



回頭看韓國瑜2018之所以能以驚濤拍岸之勢颳起韓流，主因仍是韓訴求改變的動機非常強烈，曾代理民進黨主席的前“內政部長”林右昌就曾經分析，是民進黨執政留下太多民怨，就像一個個汽油桶，韓國瑜是丟下火柴點燃的那一人，最後一發不可收拾。



2018韓國瑜競選高雄市長，不論喊出“高雄又老又窮”，或是“貨出去，人進來”等口號，凸顯的問題都是民進黨把持高雄太久，無法使高雄蛻變，而韓國瑜不同的是，他不訴求兩岸意識形態，希望高雄經濟也能因兩岸交流而受惠，“改變”的訴求打動基層百姓，更使國民黨在2018地方選舉大獲全勝，在22縣市之中拿下15席縣市長。



然而自從韓國瑜出任“立法院長”以來，從其政治表現觀察，似乎不再是那位訴諸改變的領袖。首先，民進黨賴清德發表“台獨”立場鮮明的就職演說，外界等不到韓國瑜表達任何觀點，訴說台灣到底該怎麼選擇，才是最好的方向？就算兩岸經濟交流可能隨著賴的演說而有所波動，陸客陸生開放無望，如果韓不願擔任點火的角色，韓流就沒有颳起的開關。



甚至面對美中台政策的路線選擇，韓國瑜甚至在接見美方訪團時公開聲稱藍綠白三黨對外態度一致，此話當時也曾受到許多藍營內部的批評，認為國民黨怎麼能和民進黨對外態度一致，若是如此，國民黨難道也犧牲台灣利益贊成一面倒向美方嗎？