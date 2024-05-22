林祖嘉：國民黨仍堅守九二共識反對“台獨”

國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）針對賴清德520就職演說提及兩岸互不隸屬，中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉21日在一場研討會上表示，這違反“中華民國憲法”的，加上賴各方面都非常強硬，這讓他對於未來四年的兩岸關係非常悲觀。



但即便如此，林祖嘉強調，不管未來兩岸發展如何，國民黨仍把維持兩岸和平穩定視為總目標，要達成這個目標，兩岸交往的基礎，過去這些年一直沒變，就是堅持九二共識、一中各表，反對“台獨”。



林祖嘉說，我們都承認一個中國，因為根據“憲法”，大陸地區和台灣地區都屬於“中華民國”，所以我們講兩岸都屬於一個中國，中國對我們來講是“中華民國”，所以並沒有問題，九二共識是符合“憲法”的。



馬英九基金會和中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”21日共同舉辦“賴蕭新政府上台後的兩岸關係”研討會，由該所所長趙建民主持，馬英九出席致詞，並邀請前“行政院長”陳沖發表演說。



會議分成兩個場次研討，主題一為兩岸關係，由馬英九基金會執行長蕭旭岑主持，淡江大學中國大陸研究所名譽教授趙春山、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學兩岸中心主任張五岳和淡江大學中國大陸研究所助理洪耀南等人與談。



主題二為國際經濟外交與兩岸，由趙建民主持，包括淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”副教授劉性仁、台大政治系教授左正東和前中華信評總經理陳松興等人與談。