藍綠白戰到半夜　二讀擴大“立院”調查權

藍綠白三方一路從21日上午表決戰到晚上11點46分。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月22日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日晚上挑燈夜戰“國會”改革五法，中國國民黨、台灣民眾黨、民進黨“立委”一路從早上上演舉手表決大戰到晚上11點46分，並在藍白聯手人數優勢下，二讀通過深水區的“擴大‘立法院’調查權”。國民黨籍“立法院長”韓國瑜也宣布，由於近半夜，後續法案若要處理將超過時間，之後再處理，晚安。



不過，藍白也釋出部分善意，同意民進黨團提出的修正動議，調查權不得逾越調查目的，並尊重行政首長就特定機密決定不予公開的行政特權。



“立法院”院會21日繼續審查《“立法院”職權行使法》“國會”改革5法，今日院會藍綠白“立委”一路從早上8點表決到晚上11點46分，藍白“立委”聯手以人數優勢舉手表決方式通過二讀“藐視‘國會’罪”、強化“人事同意權”、“擴大‘立法院’調查權”等相關法案。



民進黨“立委”從21日早上8點就綁著“民主已死”的白頭巾，高舉反黑箱、要審查等標語手牌，一路提案表決“文攻”，想藉表決拖延議事程序。在晚上8點左右進入“擴大“立法院”調查權”的深水區，民進黨“立委”也一路叫罵到晚上11點46分。



“立法院”21日二讀通過“國會”改革5法中涉“藐視‘國會’罪”、“強化人事同意權”、“擴大‘立法院’調查權”相關法案，其中，涉及“藐視‘國會’罪”的《“立法院”職權行使法》第25條修正案，規範被質詢人不得反質詢、不得拒絕答覆、拒絕提供資料等或有其他藐視“立法院”行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。