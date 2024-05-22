民眾支持“國會”改革聲量達65%　力壓綠營

國會改革法案批評綠營的聲量約佔6成5，批評藍白陣營的約2成5左右。（Tpoc台灣議題研究中心臉書） 中評社台北5月22日電／TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在“立法院”上演“全武行”期間，網友們對於“國會”肢體衝突和推動“國會”改革的看法。數據分析結果發現，表達支持國民黨與台灣民眾黨，或者力挺“國會”改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的衹有2成5左右。剩下還有1成左右的網友，看不慣“立法院”打打鬧鬧的亂局。



儘管民進黨極力訴求程序不正義，但似是沒有獲得多數選民認同，高達18%網友表示“支持‘國會’改革”，贊同綠營論述批評“（法案）沒有討論直接審查”佔比僅14%，此外還有高達13%網友分別表示“下架民進黨”和“為國民黨‘立委’們加油”。此外，有12%言論主張“應罷免藍白‘立委’、解散‘國會’”，11%網友批評“在‘立法院’打架才是藐視‘國會’”，10%言論批評在“立法院”外聲援民進黨的群眾是“職業學生”，甚至酸這是“大型面試現場”，還有9%言論表態力挺議事運作，為中國國民黨“立法院長”韓國瑜加油。



至於藍綠白三黨“立委”的網路正負聲量好感度，網路數據調查發現，儘管國民黨、民進黨、民眾黨“立委”整體的負面聲量均大於正面聲量。但國民黨“立委”整體好感度（P／N值）最高，達到0.34。反觀發動強力杯葛行動的民進黨“立委”整體好感度約0.24居於下風，與國民黨“立委”共同提出再修正動議的民眾黨“立委”，好感度0.21敬陪末座。