表決戰15小時　韓國瑜凌晨PO稀飯照網大讚

韓國瑜22日凌晨在臉書秀出一張自己下班後去吃稀飯的照片，臉上疲倦難已遮掩。（照:韓國瑜臉書） 中評社台北5月22日電／“立法院”院會21日續審“國會”改革法案，昨再次挑燈夜戰至12點，草案審查進度仍如牛步。“立法院長”韓國瑜21日晚間11時45分宣布散會，並在隔日凌晨1時左右在臉書發出一篇38字短文表示，“剛剛到家，下班後去吃了一碗稀飯，明天又是要努力工作的一天，大家辛苦了，晚安。”他並配上自己下班後去吃稀飯的照片，臉上疲倦難已遮掩。



截至今日上午九點左右，吸引7.4萬人點讚，許多網友也留言加油。。



“立法院”21日續審“國會”改革相關法案，民進黨團一改試圖占領主席台的肉搏戰方式，改用議事程序意圖延長、杯葛法案審議，同時號召場外動員，藍綠白再次挑燈夜戰。最終，“立法院長”韓國瑜在21日晚間11時45分宣布散會。



韓國瑜今日清晨1點在臉書發文，“剛剛到家，下班後去吃了一碗稀飯，明天又是要努力工作的一天，大家辛苦了，晚安”，並配上自己下班後去吃稀飯的照片，神色相當疲倦。



國民黨“立委”陳菁徽、洪孟楷、萬美玲、鄭正鈐等藍營民代都留言說，“院長辛苦了！”“韓院長您辛苦了！令人尊敬的身影”、“感謝院長的帶領大家，您辛苦了”、“院長辛苦了！這兩次的院會需要很強大的心智”。許多網友也留言說：“辛苦了”。韓國瑜也留言回覆:“各位好朋友早點休息”、“注意安全第一”。