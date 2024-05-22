綠營學運式微？歷史哥爆內幕

歷史哥李易修。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／“立法院”17日處理“國會”改革相關法案，朝野釀嚴重衝突，21日“立法院”繼續審查法案，同樣挑燈夜戰到12點，支持民進黨的青年也聚集場外聲援綠營，鼓譟不斷。名嘴歷史哥李易修21日在政論節目指出，過去太陽花學運時，不少研究所學長會去敲學弟宿舍房門，用很兇的語氣質問，你怎麼沒去？你怎麼還在這裡？這很可悲。原來很多社團都有民進黨青年團的勢力介入。後來因為疫情、少子化等學風轉變，綠營執政學運需求也沒那麼高，就變得養尊處優了。



歷史哥李易修21日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，陳為廷在那邊不甘寂寞、大聲疾呼，很可笑，“最沒正當性的就是你陳為廷！我跟你講，陳為廷他還有很多黑料沒有爆啦。因為當時我們學校就是去最多的嘛，我們學長當時是一間一間寢室敲門你知道嗎？欸，學弟！你去了沒有？”



“因為當時我是研究所，我已經住到研究生的寢室了。”李易修提到，“但我們有研究所的大學長，當時在那邊叫大學部的學弟妹要去。然後呢，還有學弟來跟我投訴說：那個學長好兇喔！他一直說：啊你怎麼沒去？啊你怎麼還在這裡？當然不敢說不去不行，意思就是說你得去嘛！”就有些學弟裝睡混過去了。這很可悲！當時民進黨是這樣深入校園的。



李易修指出，他也鋪排了很久，像學校裡面有很多奇怪的社團，比如說什麼聯合國模擬社、學生會、人文學社各種奇怪的社，搞到後來才發覺，原來那些學長、校友們，原來是民進黨青年團啊！所以難怪他們可以深入這個勢力？