綠急了！郭正亮讚韓國瑜強勢出手　速戰速決

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電／“立法院”會昨日挑燈戰夜戰處理“國會”改革相關法案，前“立委”郭正亮21日表示，“這是一個里程碑的投票，國民黨非勝不可，這次投票是立威的投票，無論如何一定要速戰速決”，引發討論。



“立法院”會21日處理“立法院”職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名“調查權之行使”，24日的院會將續審“國會”職權修正相關法案。



郭正亮21日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，“韓國瑜事實上有做幾個動作是對的，就是清點人數到此為止，不准再提清點人數案；第二個就是每個條文、每個黨限制1人出來說明，剛剛宣布會投票投到今天晚上12點，要拚啊，今天有50條條文處理，我覺得就是一路表決”。



郭正亮也分享，“外面有一大堆謠言、傳聞，說沒有公告、討論，實在看得受不了，連我老婆都在跟我吵，因為她都收到假訊息，說鍾佳濱被陳菁徽拉進去的，連這個都出來了，是他踩在議事人員桌上，人家要把他拉開，連這個都可以亂講”。郭認為，“這是一個里程碑的投票，國民黨非勝不可，這就是確立是不是實質的‘國會’多數”。



郭正亮最後更說，“如果讓民進黨達成目的，民進黨就得逞、展現他威力了，以後柯建銘一天到晚甲動，民進黨就會有不同意見，我是覺得這次投票是立威的投票，無論如何一定要速戰速決”。