“金管會主委”彭金隆答詢首秀　強化金融安全

“金管會主委”彭金隆答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）“金管會主委”彭金隆在520上任之後，今天首次到財政委員會進行業務報告與備詢。他一早被問到首次備詢的心情表示，不會緊張，心情早已準備好，平常心面對。對於台股登上21000點後呈現高檔震盪，彭金隆說，金融監理機關在意的是金融市場穩定，股市會受消息面影響，長期則會回歸基本面，“金管會”會密切注意股市走勢，但不方便評論，基本面目前看出口有滿好的成長。



彭金隆於520上任後，今天首度到財政委員會進行業務報告，並備質詢。



對於上任後未來施政方向，彭金隆強調，要打造安全與發展並進的新金融市場，這也是未來施政主軸。



會議主席、國民黨召委羅明才介紹彭金隆時還用閩南語說，很年輕，很帥。



彭金隆到會議室之後也與“立委”以及議事人員一一打招呼。因為是首度備詢，許多資料可能不是這麼熟悉，在備詢時，相關官員都站在後面提供資訊。



他在進行業務報告時，對於未來施政方針指出，“金管會”將以“金融安全”與“金融發展與創新”為基礎，從“強化資本韌性與風險監理”、“健全市場行為與公司治理”、“落實普惠金融與消費權益保護”、“促進金融市場發展”、“加速金融與科技創新”、“強化永續金融”等六大核心面向， 推動各項措施。此外，他也透露將在所屬架構下，研議增設金融市場發展與創新單位，並將推動台灣成為亞洲資產管理中心。



針對近期台股表現，他也表示，“金管會”作為金融監理機關，在意的是金融市場管理，股票市場會受到消息面影響，長期會回到基本面，會密切關注。觀察最近的數據，出口仍維持很好成長，基本面目前仍穩定。