氣象主播變身官員首次備詢　彭啟明：有壓力

“環境部長”彭啟明出席衛環委員會，進行業務報告並備詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）新任“環境部長”彭啟明520正式上任，今天就被邀請到“立法院”衛環委員會進行業務報告並備質詢，過去是氣象主播的他今天坦言“心裡有壓力”，當然會緊張，昨晚準備資料到晚上11點，希望可以和委員切磋指教。



至於對於“立法院”昨天二讀通過藐視“國會”罪，彭啟明笑著說，尊重大院各種指教及遵從大院方式，“我本身是個非常友善的人，很少生氣”，尊重委員指教，委員的批評也會虛心接受，“我從小就很少頂嘴，請委員放心”。



“立法院”衛環委員會今天邀請彭啟明進行業務報告並備質詢，是彭上任後的“立院”初登板，引來大批媒體採訪。



彭啟明接受訪問時，針對首次備詢的心情表示，畢竟“立法院”是“國家”重要殿堂，心裡還是有壓力，昨天積極準備到晚上11點，希望可以與委員切磋指教。“環境部”業務包山包海，需要趕快消化，雖有一定自信，但還有很多需要學習的地方。



能源政策部分，賴清德就職演說宣示要推動二次能源政策，發展多元綠能，非核家園政策是否會轉彎？



彭啟明說，他是“環境部長”，立場是遵守環境基本法的非核家園政策，目前“內閣”沒有接到核電延役的準備。



彭啟明指出，以國外氣候變遷、淨零碳排角度來看，國際對於綠能有一定的定義。核能在歐盟永續投資發展指標，短暫因俄烏戰爭被視為可以被投資的項目，但規範也很嚴格，包含核廢料處理、核安等。彭說，國際沒有說不要核能，也沒說一定要核能，是每個國家的國情而定，所以凝聚大家的共識很重要。