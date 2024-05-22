“文化部長”李遠：可考慮局部限制抖音

李遠接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月22日電（記者 俞敦平）針對抖音議題，新上任的台“文化部長”李遠22日首度赴“立法院”備詢時表示，他很排斥抖音，那就是個認知作戰平台，他沒看過，也很討厭有人傳抖音影片給他。至於是否禁用？他表示，在自由民主社會中完全禁止抖音難度很大，但可以考慮局部限制。



李遠筆名小野，作家、編劇出身，曾任中華電視公司總經理、台北市文化基金會董事長，2018曾為柯文哲連任台北市長輔選。



“文化部長”李遠22日應邀赴“立法院”教育與文化委員會列席報告業務概況，並備質詢。



國民黨“立委”萬美玲首先就台灣文化與影視產業的現狀和未來發展向李遠提出了一系列問題。對於以作家小野的身分聞名的新部長李遠的首次備詢，萬美玲也友好的先表示，對於李遠這個名字相對陌生，但熟悉他以小野在文化創作、電視台管理及台灣新浪潮電影運動中的角色。



接著萬美玲進入正題指出，台灣文化影視產業面臨數位轉型的挑戰，特別是來自中國大陸的影視、音樂等強勢崛起。她詢問李遠是否瞭解台灣產業的困境，李遠回應道，台灣市場小且頻道過多，國外頻道的大舉入侵使得競爭加劇，預算提升，但市場規模限制了高預算製作的可能性，甚至難以回收成本。



萬美玲進詢問關於了政府的補助政策和文化園區建設的效果，質疑這些措施是否真正解決了問題，並提到許多文化園區最終淪為蚊子館，浪費資源和預算。她強調，關鍵在於針對問題點對症下藥，否則資源將被浪費。