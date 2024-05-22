韓國瑜出席亞洲不織布展　人氣很旺

韓國瑜受邀出席出席“ANEX 2024亞洲不織布展覽”開幕典禮。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日受邀出席“ANEX 2024亞洲不織布展覽”開幕典禮，受到現場業界人士熱烈歡迎，人氣很旺。韓國瑜致詞時說，台灣高科技產業的晶片傲視全球，但我們不敢忘記腳邊的玫瑰花，包括紡織業等傳統產業仍然光彩奪目，他給予傳產祝福。



韓國瑜今日上午受邀出席出席“ANEX 2024亞洲不織布展覽”開幕典禮，前“經濟部長”王美花也受邀與會，其餘出席開幕典禮的業界代表約100人。



此次為亞洲不織布展覽首度來台舉辦，有來自18國的300家廠商與會，場面盛大。



韓國瑜到場時受到業界熱烈的歡迎，紛紛鼓掌迎接他到來，韓國瑜則揮手、鞠躬向大家致意。韓國籍的亞洲不織布協會理事長朴贊赫（Park Chan－Hyouk）看見韓國瑜的白色襯衫領子被卡在西裝外套外面，還貼心伸出手幫韓把衣領收進西裝外套。



由於王美花較晚抵達現場，到場時開幕儀式已經在進行當中，韓國瑜與王美花兩人互動不多，不過韓在致詞時，有特地對王美花說祝她健康美麗。開幕剪綵儀式結束後，韓國瑜也特地上前與王美花握手致意，並笑著交談。



韓國瑜剪綵後因另有公務先行離場，並未親自參觀展覽，無法進一步觀察韓國瑜與業者之間的互動。

