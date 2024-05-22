藍綠打成一團　韓國瑜：要對台灣民主有信心

韓國瑜出席“ANEX 2024亞洲不織布展覽”開幕典禮致詞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月22日電（記者 楊騰凱）“立法院”17日、21日審查“國會”改革”相關法案，引發藍綠兩黨衝突，17日激烈肢體碰撞，21日雖然稍稍收斂，但仍吵吵鬧鬧亂成一團。對此，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日表示，民主會碰撞，但經過不停地文攻武嚇、磨合碰撞後，慢慢會沉澱出成果出來，大家要對台灣民主有信心。



民進黨“立委”昨日在審查法案開始前，就在頭上綁著“民主已死”白頭巾，並手舉“反黑箱反布條”白布條，透過不斷提出散會動議，拖延議程進行。



韓國瑜今日上午受邀出席在南港展覽館舉行的“ANEX 2024亞洲不織布展覽”開幕典禮，與會人員包括前“經濟部長”王美花，其餘出席開幕典禮的業界代表約100人。



“立法院”21日審查“國會”改革相關法案，從一早到深夜，歷經約15小時的表決大戰，韓國瑜全程主持。



韓國瑜會前進場時，面對媒體追問昨天有睡好嗎？議事是否不公？韓都沒有回答。



不過韓國瑜在致詞時表示，這幾天他接見很多外賓，很多人都用迷惑的眼神、懷疑的眼光，甚至同情的眼光在看“立法院”，打架到底怎麼回事？昨天接見來自美國、巴拉圭的外賓，今天還有德國、法國等等，都有類似的問題，到底打架是為了什麼？



韓國瑜說，不過他要特別報告，民主看起來低效率，會碰撞，會波折，但是台灣的民主會有自我治療的效果，經過不停地文攻武嚇、磨合碰撞，慢慢地會沉澱出“立法院”各委員的成果出來，請大家要對台灣的民主有信心，對台灣“立法院”要有信心。