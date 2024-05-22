台劇被陸韓劇取代　李遠稱台劇底蘊優於韓劇

李遠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月22日電（記者 俞敦平）新上任的“文化部長”李遠22日第一次赴“立院”備詢。中國國民黨籍“立委”萬美玲提到台灣影視產業面臨的挑戰，台灣影劇漸漸被來自陸韓的影劇所取代的情況。李遠強調，台灣擁有許多優質的頻道，並且台劇在文化底蘊、角色設定和社會性方面具有優勢都是優於韓劇，只要在商業上能回本，就可以一直拍下去。他對台灣影視產業的未來充滿信心。



新任“文化部長”李遠22日應邀赴“立法院”教育與文化委員會列席報告業務概況，並備質詢。



萬美玲指出，台灣過去在華語戲劇、電影和音樂方面曾是領導品牌，擁有許多優秀作品和偶像。然而，近年來韓劇和陸劇逐漸取代了台灣在這方面的影響力。她問李遠，“文化部”對此有何因應之策。



李遠回應說，70年代台灣每年生產約200部“國片”，當時由於缺乏競爭對手，市場主要依靠馬來西亞和新加坡、香港等海外華語市場。然而，隨著香港和中國大陸電影的崛起，台灣的影視產業遭遇了強大競爭。如今，韓國和日本的文化，包括動漫，吸引了大量台灣年輕人。李遠認為，台灣需要發展具有自身特色的動畫、電影和文學，尤其是造型設計，以避免被韓國和日本文化同質化。



萬美玲進一步指出，隨著OTT數位匯流的發展，台灣的影視產業有機會進入國際市場，但也面臨更多競爭。她認為，除了需要創造好的IP外，還需要引進更多民間資金，並建立具有競爭力的OTT平台。她提到前任“文化部長”史哲曾提議組建OTT“國家隊”，以擺脫對國際平台的依賴，並詢問李遠的看法。



李遠表示，台灣對電影和影視的輔導金主要集中在藝術方面，而文策院主導的計劃則偏向商業和產業。文策院目前正在與台灣最大的影音平台合作，鼓勵其投資自製內容，並動用“國發基金”的100億（新台幣）資金，吸引民間相對投資。過去電信業者對內容投資不夠重視，但現在他們逐漸認識到自製內容的重要性。“文化部”正努力說服中華電信、台灣大哥大和遠傳等電信業者，共同投資新影視公司，生產本地電影和戲劇，減少對Netflix等國際平台的依賴。