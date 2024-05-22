綠諷對不起太陽花　黃國昌轟賴放任認知戰

民眾黨團總召黃國昌受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，綠營宣稱結集上萬青年在“立院”外抗議國民黨與民眾黨，更把目標指向昔日太陽花學運要角、民眾黨“立委”黃國昌，要求他下台。黃國昌22日受訪表示，綠委才是真正訕笑過太陽花學運及去年7月16日公平正義青年運動，這就是賴清德要放任的民進黨認知作戰嗎？



太陽花世代綠委黃捷、吳沛憶等人昨指出，“立院”外有逾萬民眾反對藍白，最諷刺的人就屬黃國昌。黃國昌10年前靠太陽花學運、反對前藍委張慶忠服貿黑箱，一戰成名，當初她們竟也是與黃國昌曾一同陣線，但如今黃竟躲在中國國民黨“立法院長”韓國瑜、黨團總召傅崐萁背後，對不起所有學生及太陽花世代。



黃國昌今日在“立院”受訪表示，人民期待的是“立委”審查法案，但綠委昨天上台不是提出有建設的看法，只一昧攻擊，墮落的速度讓他不敢恭維。他昨天認真審查法條與直播說明，民進黨卻忙著搞認知作戰、散播假訊息，台下的綠委就是罪魁禍首，不停叫囂，一方面阻礙議事、一方面瘋狂謾罵，綠委洪申翰就是在操作認知作戰，訕笑學運的是民進黨。



黃國昌說，去年716年運動，年輕人在大太陽下，民進黨高官卻在圓山大飯店內吹冷氣，且極盡嘲笑，請問賴清德，是誰在訕笑公民運動？民進黨執政8年，綠委邱議瑩是怎樣在開會時，大聲嘲笑太陽花學運已崩潰？民進黨還有臉面利用太陽花做政治攻擊？完全沒下限，令人嘆為觀止。