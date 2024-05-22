台梵關係生變？台官方：密切關注

劉永健。（中評社 資料照） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）《路透社》報導，教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）21日表示，梵蒂岡想在中國成立常設辦公室，一旦成真將會是與北京外交關係的重大升級。台“外交部”發言人劉永健今天表示，密切關注梵中互動情形，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作、共同捍衛宗教自由的核心價值，盼為促進世界宗教自由做出具體貢獻。



劉永健指出，“外交部”已掌握教廷宗座傳信大學及米蘭聖心大學分別於5月20日及21日舉辦“首屆中國主教會議百年紀念研討會”，邀請中國天主教上海教區主教沈斌等多位中方教會人士出席。該研討會旨在紀念1924年首屆中國主教會議在上海召開，屬於教務議題。



他提及，在近期台梵互動上，教宗方濟各（Pope Francis）指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（Archbishop Charles John Brown）擔任特使，於5月19日至21日來台參加台灣第16任“總統”暨“副總統”就職典禮，並會見賴清德。



劉永健表示，另“環境部”政務次長施文真於5月15日至17日，應邀率團出席教廷宗座科學院在梵蒂岡舉行的“從氣候危機到氣候韌性”（From Climate Crisis to Climate Resilience）國際研討會，訪團全員並獲教宗接見，並與教廷高層良好互動，在在彰顯台梵邦誼深厚。





