只抖音？李遠：各種形式短影音都與理念牴觸

李遠接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月22日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷22日在質詢台“文化部長”李遠時，針對李遠稍早提出對抖音的排斥一事，進一步詢問李遠是只針對抖音還是全部的短影音。李遠表示，他認為各種形式的短影音都與他的理念相抵觸，因為文化的核心在於深層次的體驗和理解。無論是音樂、文學作品還是電影，衹有透過完整的體驗才能真正感受到文化的精髓。



“文化部長”李遠22日應邀赴“立法院”教育與文化委員會列席報告業務概況，並備質詢。



洪孟楷指出，李遠曾經提到過觀看電影的重要性，並強調文化的深層次體驗。他接著接續之前委員詢問時，李遠提到對抖音的排斥一事的話題追問。他詢問李遠是否只針對抖音，還是關注所有形式的短影音內容。洪孟楷指出李遠當時表示，短影音導致了人們思考的破碎化，使觀眾難以專注於完整的電影觀賞體驗。而這一問題不僅存在於TikTok，YouTube和臉書等平台也推出了短影音內容，甚至出現了“五分鐘看完一部電影”或“七分鐘看完一部電影”這類快速瀏覽的形式。



李遠回說，這些各種形式的短影音皆與他的理念相抵觸，因為文化的核心在於深層次的體驗和理解。無論是音樂、文學作品還是電影，衹有透過完整的體驗才能真正感受到文化的精髓。他還提到，現在許多人傾向於以口述的方式快速講完一部小說，這種方式缺乏深入的思考和判斷也是他不贊成的。



洪孟楷接著表示，李遠將要抗衡的是時下的趨勢，責任非常重大。李遠回說，他認為，不應該與短影音抗衡，而應該在自己的職責範圍內推動深度文化體驗的重要性。他強調，流行趨勢總是會改變，但唯有堅持文化的核心價值，才能在時代的洪流中保持文化的長久魅力。