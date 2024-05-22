韓國瑜晤法慶賀團　綠委林楚茵陪同笑開懷

法國參議院友台小組副主席Rachid Temal率團拜會“立法院長”韓國瑜，副院長江啟臣及綠委林楚茵（右一）陪同出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）“立法院”院會昨天針對“國會”改革法案進行表決大戰至深夜12點，藍綠對立氛圍依舊強烈，但今天“立法院”進行各委員會詢答等議程，院內氣氛稍緩。甚至這幾次表決大戰中，多次高聲批評國民黨“立法院長”韓國瑜的民進黨“立委”林楚茵，今早也出席韓和法國國會慶賀團一行的會見行程，她臉上帶著笑容，還幫韓國瑜鼓掌，和院會內的劍拔弩張很不一樣。



韓國瑜和“立法院副院長”江啟臣、林楚茵、國民黨“立委”陳永康和民眾黨“立委”麥玉珍等人今天一同出席該會面行程。



韓國瑜在致詞時還特別向率團的法國參議院友台小組副主席Rachid Temal說明，他知道法國朋友這兩天都很關心“立法院”肢體衝突的事情，但是不用擔心，今天三黨委員都笑咪咪地在這，我們對外是非常友善熱情的，對內會有一些衝突，但相信台灣的民主會有自我療癒的功能，經過碰撞之後會誕生更成熟的民主。



韓國瑜在說這些話時，林楚茵臉上也帶著笑容。由於林楚茵還要趕著去其他委員會質詢，在雙方致詞後林要先行離去，她特別上前向韓說明和握手，兩人聊了幾句後相視大笑，形成和過去幾天在院會內衝突辱罵非常不同的和諧畫面。