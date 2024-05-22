“立委”赴陸納管提案再被擋　綠委轟藍白

沈伯洋指出相關兩岸人民關係條例修法，昨天在程委會再度被阻擋。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”團今天召開記者會回應輿情，黨團幹事長吳思瑤一開頭先提到，昨天“立法院”召開程序委員會，“立委”沈伯洋提案的兩岸人民關係條例，“立委”赴陸必須納管的修法再度被藍白陣營聯手阻擋。接著沈伯洋說明，他私下與民眾黨程委會“立委”林國成溝通過，林要求他修改幾個字，他們改了之後還是被阻擋，林說再回去溝通，是否民眾黨看不懂我們提案。



沈伯洋趕到民進黨團辦公室時，因為接近記者會尾聲，綠委都趕著去質詢，吳思瑤則介紹沈伯洋說，“線上很多人要看你，你是流量密碼”，你就講，網路上很多人等著你，我們要先去質詢。



吳思瑤在記者會上說，有關沈伯洋領銜提出的兩岸人民關係條例等案昨天又被擋案，她還一一點名綠委黃捷、郭昱晴、張雅琳等都有提出要修改兩岸人民關係條例，總共9項提案，都被藍白陣營擋案。



吳思瑤說，她擔心這些條文“立法院”這個屆期都無法通過，藍白合作惡意擋案，有可能這些法案永遠無法排上“立法院”議程，只要關於中國的案子，中國不開心都被阻擋嗎？



沈伯洋最後趕來說，他有去跟民眾黨程委會委員林國成討論不要再阻擋，林要我們改幾個字，我們已經改了，林說希望回去再溝通一下，民眾黨是搞不懂我們的內容嗎？我們審查密度寬嚴都做了，卻有9個相關“國安法”案都被擋下來。