北京台灣會館彰化展出進士專題　連結兩岸

“科舉制度在台灣－台灣進士專題展”在鹿港公會堂舉辦開幕式。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月22日電（記者 方敬為）北京台灣會館與彰化鹿港鎮公所合辦“科舉制度在台灣－台灣進士專題展”今天開幕，該展覽由北京台灣會館提供文獻史料，呈現清代台灣的科舉制度及台籍進士介紹。台北故宮博物院前院長林正儀受邀開幕引言表示，該展覽是他與策展人陳永芳到北京交流時促成，科舉制度是台灣傳承中華文化的重要媒介，盼藉此讓更多人瞭解兩岸文化淵源。



歷經進京趕考，清代台灣總共出了33位進士，第一位是陳夢球，他是建台南孔廟的陳永華的兒子（康熙33年，1694年），最后一位是汪春源（光緒29年，1903年）。33位進士當中，台南佔了11位，彰化有8位，嘉義有5位。



“科舉制度在台灣－台灣進士專題展”彰化場，自5月22日起到6月23日止，在鹿港公會堂展出，22日舉辦展覽開幕式，包括鹿港鎮公所文化所所長王廷揚、台北故宮博物院前院長林正儀、北京台灣會館代表、策展人陳永芳以及地方文史工作者、在地仕紳等共襄盛舉。



展覽由北京台灣會館提供文獻史料，聚焦於清代兩岸科舉制度歷史脈絡及文化，讓台灣的觀眾瞭解科舉制度在台灣的歷史與發展。



林正儀為展覽開幕引言表示，清代科舉制度對台灣的影響深遠，為台灣社會培養了大批知識精英，奠定儒學文化在台灣的教育基礎，是台灣傳承中華文化的重要媒介，該展覽之所以能在台舉辦，是他與陳永芳到訪北京台灣會館時，發現會館有許多台灣清代的歷史文獻與資料，由於過去科舉要赴京趕考，北京台灣會館正是當年基於方便台灣士子進京趕考而設立，後成為重要活動場所，所以在因緣際會下，將相關文獻史料引入台灣展出。