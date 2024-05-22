綠委批調查權威力大　未來充滿政治鬥爭

民進黨團召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）“立法院”最近審查“國會”改革相關法案，經過兩天冗長表決後，通過二讀條文有藐視“國會”罪、調查權等條文。民進黨“立法院”黨團今天再度召開記者會痛批藍白陣營與“立法院長”韓國瑜。黨團書記長莊瑞雄表示，調查權影響非常重大，不只是政府機關，還有部隊、法人團體等，如果得罪藍白陣營，要你提供資料就要提供資料，如果法人團體不配合，都會不斷一直被處罰，未來一定充滿政治鬥爭。這些法案通過威力無窮，“立委”說官員說謊就說謊，要你給資料就給，“誰還要當‘總統’，當‘立委’多爽！”



昨天一天冗長表決，僅二讀通過“立法院”職權行使法“官員不得反質詢”、“人事同意權”、“調查權”約20項修正條文。



媒體詢問“立法院長”韓國瑜是否不懂議事，和前院長王金平非常不一樣？莊瑞雄指出，可以對於在場人數提出疑問，主席當然要清點人數，要確定有沒有達法定人數，大家會有這個疑問，但韓國瑜沒有耐性，又先入為主。不只是“立委”可以提出清點人數，主席也可以主動清點，對於韓國瑜坐上主席台要讓議會更順暢，但前提是要看韓國瑜坐得住嗎？院長隨時可以喊休息，大家都不能講什麼。



綠委洪申翰表示，藍白陣營透過種種荒唐的手段，要推進這些法案，講到反質詢，他問國民黨“立委”，請問反質詢定義是什麼，國民黨“立委”吱吱嗚嗚說不出來，為什麼法條不寫清楚，這是對待“國會”的正確態度嗎？