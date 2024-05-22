謝龍介：賴清德“台獨”論述有美國背書？　

藍委謝龍介受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）賴清德20日就職演說，提出兩岸互不隸屬，且稱對岸是“中國”，未提及兩岸人民關係條例，態度強硬。過去以監督賴清德聞名的中國國民黨“立委”謝龍介向中評社表示，賴清德提出新的“台獨”論述，為何敢這麼做？美國願意背書嗎？賴後續還是要講清楚，到底有沒有要回到兩岸友善的路上？



出身於台南的謝龍介，過去頻頻監督時任民進黨台南市長賴清德，並喊出“一生只監督賴清德一人”出名。謝龍介今日在“立院”接受中評社訪問表示，他本來對賴清德的就職演講還有點期待，以為可望恢復陸生、陸客來台交流，豈料竟瞬間變成兩岸對抗的緊張情勢拉高。



謝龍介質疑，賴清德的幕僚有沒有給建議，到底有沒有想從兩岸對抗的緊張中尋求新突破？但卻讓大家看到的是，與蔡英文的路線其實是切割的，賴清德的新“國安”團隊到底想把台灣帶到哪裡去？從國際政治、地緣政治關係來看，這份講稿，美國態度為何？敢幫賴清德背書嗎？



謝龍介還說，大陸國台辦對賴清德講稿也有所回應，那就要請問賴如何應對？後續到底該怎麼走，要突破僵局還是繼續對抗，要講得一清二楚。



謝龍介也提到，賴清德的“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬論述，完全違背“中華民國憲法”內涵，造成兩岸衝突點，激起了漣漪，台灣必須觀察後續大陸、美國等國際社會的態度立場。



國民黨可有什麼樣的具體作為？謝龍介直言，大家都在為兩岸關係舒緩努力，但他認為國民黨也不用做太多，因國民黨也沒拿到政權，真正能做的也做不了。關鍵的還是賴清德，賴若願意回到兩岸友善的路線上，那也要善加運用海基會，多與海協會溝通。