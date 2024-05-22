抄襲爭議多　李遠代“文化部”向陸繪師道歉

李遠接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月22日電（記者 俞敦平）台灣政府近日涉嫌抄襲的事件頻傳。對此中國國民黨“立委”葛如鈞針對此事質詢新上任的台“文化部長”李遠。面對葛如鈞秀出的對比照片，李遠儘管表示，他無法判斷巴黎奧運台灣館的主視覺設計和賴清德520就職的主視覺設計是否抄襲，但也坦承這兩個案子很難說得上是原創。此外，針對已經證據確鑿的台文館抄襲陸繪師作品一事，他代表“文化部”對陸繪師道歉。



“文化部長”李遠應22日邀赴“立法院”教育與文化委員會列席報告業務概況，並備質詢。



葛如鈞首先指出，政府機關近來傳出多起涉嫌抄襲的事件。並秀出巴黎奧運台灣館的主視覺設計和賴清德520就職的主視覺設計與被傳出抄襲的對象的對比圖給李遠看。李遠儘管表示，他無法判斷巴黎奧運台灣館的主視覺設計和賴清德520就職的主視覺設計是否抄襲，但也坦承這兩個案子很難說得上是原創。



接著，葛如鈞還提到了另一個備受關注的事件，即台灣文學館（台文館）涉嫌抄襲中國大陸插畫師的作品。事件起因是台文館被爆出涉嫌抄襲中國大陸插畫師的作品，台文館在面對抄襲指控後，不但沒有承認錯誤，反而反過來指責該中國大陸插畫師侵犯了台灣的著作權，不但不認抄襲，還製造偽造的截圖證據，讓大批的媒體與網友前去出征原創畫師。此事，隨著證據的浮出水面，台文館最終承認了抄襲行為，並對外公開道歉。



葛如鈞強調，原創性是設計的核心，並引用台灣知名導演楊德昌的作品《一一》，強調原創的重要性。他呼籲“文化部”應該更加重視原創，避免使用免費素材或抄襲他人設計。



面對此事，李遠表示願意代表“文化部”向原設計師道歉，並承諾將進行全面清查，以避免未來再發生類似的抄襲事件。他強調，“文化部”將加強審查流程，確保設計的原創性和合法性，並對行政上的疏失進行檢討。