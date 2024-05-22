華碩慨捐二手電腦　助新竹清華志工海外服務

新竹清華肯亞志工團在出發前先打包並海運2百多台二手電腦，送往肯亞及坦尚尼亞。（照片：新竹清華大學提供） 中評社新竹5月22日電（記者 盧誠輝）台灣電腦大廠華碩電腦公司長期贊助新竹清華大學國際志工團前往海外推動資訊教育，今年更慷慨捐贈與募集到220台二手電腦與40台筆記型電腦，將在今年暑假第15度出團，前往肯亞、馬來西亞及印尼，華碩也將派出5位隨團志工與學生一同到海外服務。



新竹清華大學今日舉行國際志工團授旗儀式，包括新竹清華大學副校長戴念華與簡禎富、學務長詹鴻霖、華碩文教基金會主任林玉楓等人都到場出席。



新竹清華副校長戴念華表示，學生從出發前的企畫、募款、檢修電腦並打包寄往海外，環環相扣，都是很好的學習經驗。清華今年選出史上最年輕的傑出校友江玉敏，就是從她當年擔任國際志工開展韌性訓練，繼而創立國際人道救援組織。



新竹清華副校長簡禎富指出，清華學生志工在國際受到矚目，是清華“器識為先、行勝於言”的代表。他特別感謝華碩文教基金會慷慨捐贈，讓清華學子可運用專業所學來修復這些二手電腦，送到各地去幫助有需要的人。



華碩文教基金會主任林玉楓說，她曾在2016年擔任隨團志工，與清華志工團到坦尚尼亞服務，很驚訝發現當地學生學電腦的方式竟然全靠“看書”。當志工們架設完成電腦教室，學童首次親手觸碰電腦鍵盤的眼神，令她非常感動。