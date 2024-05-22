邱坤玄：賴談兩岸互不隸屬　美知情也接受

政大東亞所名譽教授邱坤玄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月22日電（記者 鄭羿菲）美國到底知不知道賴清德520演說會提及“兩岸互不隸屬”？政治大學東亞所名譽教授邱坤玄22日表示，美國絕對知情，且是默許、不反對，這根源於美國對台政策“台灣地位未定論”主軸，美國絕對看過講稿，且也接受。



邱坤玄是馬英九兩岸重要幕僚，4月曾隨馬英九訪大陸，進行習馬二會。



邱坤玄說，520前美國多次穿梭兩岸，但美國對中國大陸的交涉，很可能並沒有充分地將訊息傳遞給大陸，因為就美國的認知來說，並不認為賴清德的說法是一種挑釁，這也折射出，其實中美對彼此底線的拿捏，存在很明顯的隔閡。



輔仁大學外語學院日本暨東亞研究中心22日舉辦“賴清德上台後的兩岸及東亞國際形勢”講座，並邀請政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、淡江大學國際事務學院榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山與談，約百位學生、媒體聽講。



邱坤玄指出，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）在520前表達對賴清德當選後的言論非常滿意，認為具有穩定兩岸和平的作用，再加上5月18日台“國安”高層向媒體放話，賴清德520演說會與當選聲明相差無幾，但最後沒想到結果會這麼具有挑戰性。他反問，難道美國會不知道？可以說美國是默許、不反對。



邱坤玄認為，美國絕對知道內容，美國的對台政策緊扣“台灣地位未定論”的主軸，認為台灣是不屬於中華人民共和國統治下的政治實體，也就是美國把台灣看作與大陸沒有關係，這也是為何美國可以對台軍售、護照免簽證，並在國際上推動聯合國2758號決議未決定台灣地位的說法。從現實的政治操作來看，美國絕對看過賴清德的520講稿，同時也可以接受。