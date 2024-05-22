屏東牡丹社事件150週年　緬懷先人抵禦外侮

民進黨屏東縣長周春米。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月22日電（記者 蔣繼平）發生在1871年的牡丹社事件涉及台、日歷史事件，更早一點在1867年所發生的“羅發號事件”，也是涉及美國與台灣原住民的外交事件。今天在牡丹社事件150週年紀念活動上，美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史都出席與會，均表達出認識彼此的共同歷史，一起祈求和平，展現交流、合作的良好互動關係。



屏東縣政府22日上午10時在“石門古戰場”舉辦“牡丹社事件150週年紀念活動啟動暨macacukes石門古戰場揭碑典禮”，並以“和平”為主訴求來傳遞和平的信念，由於擴大舉辦，現場聚集200人，相當熱鬧。除原民會主委曾智勇、民進黨屏東縣長周春米、國民黨牡丹鄉長潘壯志外，美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史也都受邀到場致詞。



1871年11月，琉球宮古島之島民69名自福州返回宮古島途中，於台灣瑯喬之東部八瑤灣遭遇颶風，造成3名溺死，餘66名船民則登岸保命。其眾人登陸後，發生之際遇，據載為遭到當地“牡丹社”原住民襲擊，遇難者54名，均葬於今石門附近。事後日本於1874年日本陸軍中將西鄉從道率3千餘人，共乘5艘軍船，自長崎駛往台灣，於台灣恆春瑯喬灣登陸，在石門一地與牡丹社、高士滑社原住民激戰，原住民不敵，死傷慘烈，史稱“牡丹社事件”。



牡丹鄉長潘壯志身為地主首先上台致詞，他說，150年前的今天，就在身旁的峽谷，由祖先奮勇抵禦與日本發生激烈戰爭，倒置部落勇士奮戰而亡，由於是重要歷史事件，牡丹鄉將這一天定為紀念日，舉辦活動，就是要提醒族人，緬懷當年先人守護部落、抵禦外侮的精神，期許族人不忘歷史，發揚祖先的精神。

