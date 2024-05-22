趙春山：台灣加入CPTPP完全不可能

亞太和平研究基金會首席顧問趙春山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月22日電（記者 鄭羿菲）針對台灣參與國際組織議題，政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄22日表示，國際政治看的是實力與組織規範，很多國際組織都遵循“一中原則”，再加上大陸現在的力量，一中原則在國際組織實踐的可能性，遠大於美國推動台灣有意義參與的可能性。



趙春山講得更直白，“人怕出名，豬怕肥”，台灣在國際出名了不見得是好事。美國未來說不定也會領銜與盟友提案支持台灣有意義參與國際組織，但美國現在再怎麼動員，也搞不贏中國大陸。台灣要在國際上有意義的參與，但又想跳脫兩岸溝通，可能性根本就不存在。加入CPTPP也是完全不可能的事。



輔仁大學外語學院日本暨東亞研究中心22日舉辦“賴清德上台後的兩岸及東亞國際形勢”講座，並邀請政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、淡江大學國際事務學院榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山與談，約百位學生、媒體聽講。



邱坤玄指出，美國的對台政策緊扣“台灣地位未定論”的主軸，並在國際上推動聯合國2758號決議未決定台灣地位的說法，但國際政治看的是實力與國際組織規範，其實很多國際組織都遵循“一中原則”。以主權為單位的國際組織，“中華民國”是不可能參與的，因為這在國際法規範都已列上去，再加上大陸現在的力量，一個中國原則在國際組織中實踐的可能性，遠大於美國推動台灣有意義參與的可能性。



邱坤玄說，美國一定會聲明、要求國際組織，如WHA等，但到現在為止都僅止於口惠而實不至，美國根本沒有辦法改變國際組織本身的相關規定。若要投票更是一翻兩瞪眼，支持大陸的國家還是很多，這是一個現實問題。

