柯建銘：“合憲”前賴清德恐不會赴“立院”

賴清德是否赴“立法院”“國情報告”，引發朝野關注。（中評社 資料照) 中評社台北5月22日電／“立法院”為“國會”改革相關法案爆發朝野衝突，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日受訪時表示，“總統”到“立法院”“國情報告”是依據《“憲法”》，不是來備詢的，如果合法合“憲”，賴清德一定來。但若民進黨團針對“國會”改革”法案聲請“釋憲”，在結果出爐前，賴是否不會赴“立院”“國情報告”？柯說，假如你是賴，你會來喔？不可能吧！



“總統”每年3月1日前赴“立法院”進行“國情報告”，17日已完成二讀。藍白爭取早日完成三讀。



“立法院”會這兩周為中國國民黨與台灣民眾黨團提出的“國會”改革相關法案上演表決大戰，場外也有群眾抗爭，呼籲退回重審。其中關鍵條文，包括要求“總統”“國情報告”“即時回答”，以及納入調查權、聽證會、藐視“國會”罪等。



針對“總統”赴“立法院”“國情報告”部分，柯建銘今天中午接受網路直播節目“齊有此理”專訪時，主持人詢問，賴清德是否會到“立法院”進行“國情報告”，並即問即答？



柯建銘表示，“這是完全瞎搞”，“總統”來報告是根據《“憲法”》，是來報告、不是備詢的，如果合法合憲一定來，不然難道口頭質詢、即問即答，再以虛偽陳述8年後抓起來嗎？



主持人追問，所以在沒有“釋憲”結果出來前，賴清德不會來“國會”？柯建銘反問，“假如妳是賴‘總統’，妳會來喔？不可能吧”。



在訪談後柯建銘表示，這是他個人的判斷，賴清德說過，只要合憲合法就一定到“立院”“國情報告”，所以他判斷，如果“立法院”邀請賴清德“國情報告”的形式有“違憲”之虞，要怎麼來？那就“釋憲”，等“釋憲”確定後才會來。