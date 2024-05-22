朱立倫喊話賴清德　要數人頭取代打破人頭

國民黨主席朱立倫在中常會發表談話。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）“立法院”近來為了通過“國會”改革法案爆發激烈朝野衝突，還有很多親綠團體發動包圍“立院”表達抗議。中國國民黨主席朱立倫今日下午在中常會發表談話時指出，台灣民主應該是以數人頭方式，取代打破人頭，他希望不要在街頭壓制“國會”，應該回到議會比人頭、數人頭。



朱立倫也呼籲新上任的賴清德，共同為台灣的民主向上提升，為“中華民國”的未來努力，不要變成民主獨霸、民主內戰。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫特別發表談話力挺自家國民黨“立委”在“立法院”的表現。



朱立倫表示，台灣民主要上提升，台灣“國會”一定要能強化改革，這是朝野各黨數十年來的共同主張，台灣民主化已經30年，最大的進步就是少數服從多數，多數尊重少數，以數人頭方式取代打破人頭，國民黨一定會在民主的基礎上讓台灣民主向上提升，“國會”持續改革。



朱立倫指出，蔡英文當年擔任民進黨主席時提出的“國會”改革版本，包括賦予“國會”調查權與聽證權等各種“國會”改革方案，現在正是“立法院”要努力推動的，2024大選前大家期待的改革方案，包括“總統”赴“立法院”“國情報告”，讓陽光照進“國會”，過去所有弊案都能透過“國會”調查權被清楚的展現，對於“監察院”、“司法院”、大法官等重要政府人事案，要有足夠的時間透過聽證，讓社會大眾匯整意見。