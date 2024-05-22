側翼喊罷免藍委拉下韓　國民黨批無限上綱

國民黨文傳會主委李彥秀（左二）受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）針對網路上出現擬罷免中國國民黨“立委”徐巧芯、馬文君，並把國民黨“立法院長”韓國瑜拉下來的聲音，國民黨文傳會主委李彥秀今天受訪回應表示，如果因為“立法院”討論議案有不同的意見，就要罷免“立委”，這也太無限上綱，而且與當初罷免權的設計及原意不同。



李彥秀強調，每個議案討論過程的背後，都有政黨的共同意見，很多法條國民黨支持民眾黨的意見，部分條文民眾黨支持國民黨的意見，也因此才有兩黨共同再修正條文，而且這次“國會”改革法案總共有70個條文，當中有23個條文是國民黨、民眾黨、民進黨3黨內容一致。



“立法院”近來為了通過“國會”改革法案爆發激烈朝野衝突，由於綠營人數不敵藍白相加，表決屢屢敗陣，有許多親綠團體發動包圍“立院”表達抗議。



國民黨今天下午召開中常會，李彥秀在會後轉述時受訪表示，如果就因為大家對於法案有不同意見，就要不斷濫用罷免權，實在太不尊重每位“立委”背後的民意基礎，民進黨這是一次又一次的無限上綱，扭曲、濫用罷免權力，這對社會安定不好。



另外有關綠委質疑通過藍、白版本的“國會”改革法案，將可以對人民以及一般民間企業“查水錶”？



李彥秀說，國民黨推動“國會”調查權的目的，是希望針對過去一些沒有機會讓人民瞭解的議案，可以透過賦予“國會”調查權，釐清包括高端案、巴西雞蛋採購等弊案，回歸真相，讓“立法院”有足夠的權力瞭解人民想要瞭解的弊案。



李彥秀也指出，國民黨主席朱立倫在中常會上，特別感謝民眾黨的每一位“立委”投入法案審查，藍、白兩黨將一起努力讓“國會”改革更好，尤其每一個政黨都有提出修正與再修正條文，所有版本內容民進黨“立委”都有，她要請民進黨“立委”不要當作沒有看到。