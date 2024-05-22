韓國瑜會見德國會議員訪團　發揮韓式幽默

韓國瑜會見德國國會議員訪團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午會見德國國會議員訪團，會中韓國瑜發揮自己獨特的“韓式幽默”，主動提到這幾天立法中發生肢體衝突，烏雲滿天，很多外國友人都很擔心，但今天我們大家笑容燦爛，代表我們對外都是熱情溫暖的。訪團聽完後都不禁笑了出來。



韓國瑜今日下午分別會見德國國會議員訪團，陪同成員包括“立法院副院長”江啟臣、國民黨“立委”翁曉玲、民進黨“立委”張宏陸以及台灣民眾黨“立委”張啟楷。率領德國訪團的是德國國會友台小組主席魏爾胥。



“立法院”17日、21日審查“國會”改革”相關法案，引發藍綠兩黨衝突，17日激烈肢體碰撞，21日雖然稍稍收斂，但仍吵吵鬧鬧亂成一團，民進黨團甚至頭綁白布條抗議。



韓國瑜致詞時表示，很多外國友人包括德國訪團可能都很擔心，這幾天我們“立法院”發生了肢體衝突，過去這幾天衝突是烏雲滿天，不過今天德國國會訪團來，可以看到我們三黨代表都笑容燦爛，這代表我們“立法院”對外是充滿熱情與溫暖。



聽完韓國瑜發言，德國訪團成員都被逗樂了。



韓國瑜指出，我們台灣人對德國人充滿好感，歷史發展因為德國日耳曼人的參與而變得多采多姿、豐富，德國美好的形象深植台灣人心，德國不只是汽車工業聞名全世界，其他還有德國的建築、文學、哲學、體育。



魏爾胥表示，我們身為德國國會友台小組成員，我們一向也致力於深化台德雙邊關係，雙方經貿關係密切，我們希望雙方合作關係可以繼續。