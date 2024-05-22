韓國瑜指派江啟臣率團赴瑞士爭取入WHA

韓國瑜會見斯洛伐克國會議員訪團，江啟臣(右一)陪同。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍立法院長韓國瑜今日下午表示，本周五（24日)他將委派立法院副院長江啟臣率團赴瑞士舉行記者會，表達台灣強烈希望加入世界衛生大會（WHA）。



第77屆WHA將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣並未獲得邀請。



不過台灣方面今年將由兩團分頭前往瑞士日內瓦表達希望參與WHA的訴求，一團是江啟臣率領跨黨派立委組成的“立委視導團”，另一團是新任衛福部長邱泰源所率的“世衛行動團”。



江啟臣所率的“立委視導團”成員包括國民黨立委陳菁徽、台灣民眾黨立委林憶君、民進黨立委王正旭。三人都具備醫藥相關背景，陳菁徽是婦產科醫生，王正旭是血液腫瘤科醫師，林憶君則是藥師。



立法院視導團目前24日晚間啟程前往瑞士展開6天行程，期間包括到台灣民間團體設展處參觀、參加世界衛生組織官方健走活動及僑界大會師遊行活動。



韓國瑜今日下午會見斯洛伐克國會議員訪團，陪同成員包括江啟臣、國民黨立委馬文君、民進黨立委黃秀芳及民眾黨立委吳春城。率領斯洛伐克訪團的則是斯洛伐克國會友台小組主席多斯塔爾。



韓國瑜致詞時指出，我們特別感謝斯洛伐克過去幾年大力支持台灣加入WHA，本周五江啟臣也將率立委飛赴瑞士舉行記者會，表達我們強烈希望加入WHA，一起分享人類的健康、疾病的防範以及公共衛生等議題，再一次感謝斯洛伐克國會，希望未來能夠繼續支持台灣加入國際組織的渴望。