蔣萬安挺藐視“國會”罪　怒槓民進黨議員

台北市長蔣萬安答詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續進行表決大戰，其中藐視“國會”罪二讀通過。民進黨台北市議員林延鳳22日質詢中國國民黨台北市長蔣萬安支不支持藐視“國會”罪？反質詢、不回答就是藐視。此話激怒蔣萬安，蔣萬安氣炸回嗆，他當然支持藐視“國會”罪，就像民進黨將疫苗採購弊案封存30年，該被揭露。



蔣萬安今日下午赴台北市議會首日市政總質詢，林延鳳質詢先秀出台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌的直播截圖說，黃國昌自稱自己是俊俏的臉龐，蔣萬安同意嗎？



蔣萬安答詢，沒有評論。林延鳳便嗆蔣萬安是藐視議會，不敢回答，可被罰2至10萬元新台幣，且可連續開罰，這樣你還支持藐視“國會”罪嗎？



蔣萬安聞後也動怒反嗆，他當然支持藐視“國會”罪，議員也可以提出藐視議會罪啊，趕快提，妳若支持就提啊，這跟市政有何關係？



林延鳳反擊，蔣萬安反質詢也是藐視議會，所以蔣知不知道，藐視罪成立後，公務員若遇到不平時，就只能跑法院抗告爭取公平，“立委”擴權到還可以辦私人機構，比如蔣萬安當初不完整據實提供台北、上海雙城論壇備忘錄索資、台智光案、寶林茶室案的資料，就是藐視議會，只為黨意、不顧民意，罰到你不敢。



蔣萬安痛批，藐視“國會”罪就是針對像民進黨政府將疫苗採購弊案封存30年，人民有知的權益，因此不該讓官員說謊、隻手遮天，使行政部門濫用人民的納稅錢，他尊重議員的質詢，台北市政府作為都是依法有據、沒有掩蓋事實。



接著話鋒一轉，林延鳳將準台北市青年局長兼府發言人殷瑋叫上台備詢，直言6月1日青年局正式上線，還讓殷瑋接發言人，是要累死殷瑋嗎？還是蔣萬安沒人才？不重視青年局嗎？



蔣萬安說，原則上繼續兼任，但也都很重視，過去台北市府也有局長兼發言人例子，殷瑋隨他赴日本，也是與日本的青年單位有業務上的交流。