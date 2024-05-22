“國會”改革戰　大數據專家：藍白強壓綠

力挺“國會”改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5。（照片：黎榮章臉書） 黎榮章說，“國會”改革戰，藍白強壓綠。（照片：黎榮章臉書） 中評社台北5月22日電／“立法院”17日、21日審查“國會”改革”相關法案，引發藍綠兩黨衝突，17日激烈肢體碰撞，21日雖然稍稍收斂，但仍吵吵鬧鬧亂成一團。QuickseeK輿情大數據創辦人黎榮章22日在臉書發文指出，客觀的網路數據顯示，綠營並未在這波爭議中取得聲量優勢。



黎榮章說，雖然昨天“立法院”外面場面很熱鬧，搞得好像即將出現太陽花2.0似的。不過，客觀的網路數據顯示，這波“國會”改革混亂戰役，整體聲量類聚分析，藍白合以65%比25%的支持度輾壓綠色。



黎榮章表示，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在“立法院”上演“全武行”期間，網友們對於“國會”肢體衝突和推動“國會”改革的看法。數據分析結果發現，儘管民進黨極力訴求程序不正義，但似是沒有獲得多數選民認同，高達18%網友表示“支持“國會”改革”，贊同綠營論述批評“（法案）沒有討論直接審查”佔比僅14%，此外還有高達13%網友分別表示“下架民進黨”和“為國民黨“立委”們加油”。



黎榮章說，此外，有12%言論主張“應罷免藍白“立委”、解散“國會”，11%網友批評“在“立法院”打架才是藐視“國會”，10%言論批評在“立法院”外聲援民進黨的群眾是“職業學生”，甚至酸這是“大型面試現場”，還有9%言論表態力挺議事運作，為“立法院長”韓國瑜加油。總體而言，表達支持國民黨與民眾黨，或者力挺“國會”改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，反觀表態反對、批評藍白陣營的衹有2成5左右，剩下還有1成左右的網友，看不慣“立法院”打打鬧鬧的亂局。



黎榮章表示，再看藍綠白三黨“立委”的網路正負聲量好感度，網路數據調查發現，儘管國民黨、民進黨、民眾黨“立委”整體的負面聲量均大於正面聲量，但國民黨“立委”整體好感度（P／N值）最高，達到0.34，反觀發動強力杯葛行動的民進黨“立委”整體好感度約0.24樣居於下風。



黎榮章指出，“國會”改革了什麼，實際上沒有多少人看得懂，不然不會懶人包滿天飛。但是一個黨獨占“立法院”8年，法案想怎麼過就怎麼過的舊時代，多數民意還是樂於讓它成過去。