521晚為何沒衝進“立院”？藍議員曝內幕

國民黨桃園市議員黃敬平。（中評社 資料照) 中評社台北5月22日電／“立法院”21日審查國民黨與民眾黨版本的“國會”改革相關法案，親綠民團晚間包圍“立法院”，聚集超過1萬人，最後到深夜並未衝進“立法院”。郭正亮今天在政論節目中分析指出，昨天“立法院”4個出入口都沒有發生衝撞，這個沒有下達指示絕無可能，就是造個勢就好，不要讓秩序不可收拾。國民黨桃園市議員黃敬平透露，綠營有下達指示，只要有人衝進“立法院”，就立刻解散。



郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》分析，通過二讀的法律，進入三讀沒有不過的，宣讀完就表決，了不起再表決幾次，可是只能做文字修正，不能修改法意。



民進黨在周五還有什麼招數？郭正亮認為很難，從昨天的動員就看出端倪，群眾那麼多，結果“立法院”4個出入口都沒有發生衝撞，這個沒有下達指示絕無可能。這是各個綠營團體試圖練兵，因為太久沒搞了。遊行事先被傳達指示，就是造個勢就好，不要讓秩序不可收拾。



國民黨桃園市議員黃敬平透露，他們有下達指示，說只要有人喊衝，就趕他們回家；如果有人衝進“立法院”，就立刻解散。所以他們還自豪宣傳很有秩序，這就是動員跟組織。包括親綠社團、網路、臉書、Line群組、學生系統，都在聯繫動員，全部都是綠友友、全部都是親綠社團。



郭正亮強調，這就是造勢、表達一個威力，否則自己當家還佔領“立法院”，怎麼善了？賴清德當然不能讓他們佔領“立法院”，否則怎麼收拾善後？就職完隔天佔領“立法院”，會變成笑話。