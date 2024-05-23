胡瑞舟：賴就職演說是美國的意思　脫鉤兩岸

政大台灣安全研究中心副主任胡瑞舟接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月23日電（記者 張穎齊）賴清德520就職演說提出兩岸互不隸屬，態度強硬。政治大學台灣安全研究中心副主任、陸軍退役少將胡瑞舟接受中評社專訪表示，他認為賴清德的講稿美方應看過，也是美國的意思，希望兩岸脫鉤，但其實台灣都沒做好備戰，賴此舉對台不利，可是對美長期戰略有利。賴後續光是要恢復到蔡英文時期的兩岸關係，都很難了。



胡瑞舟，出生於台北市，美國紐約州立大學政治學博士、美國哈佛大學甘迺迪學院國家安全及國際安全高階行政主管班、美國亞太安全研究中心跨國安全合作高階主管班，陸軍退役少將。歷任英國皇家聯合國防研究所客座研究員、陸軍航空及特戰指揮部、陸軍第八軍團、國防大學少將主任，從軍生涯33年。



胡瑞舟表示，蔡英文執政期間，台海態勢非常緊張，原本大家對賴清德還有所期待，加上4月習馬二會後，大陸釋出溫柔善意，豈料賴的就職演講，竟與眾人的期待落差甚大，不但沒減緩兩岸關係，反而升高對抗，對台灣負面居多，台股最初還下跌崩盤，給人不祥的預感。



胡瑞舟說，蔡英文的就職演說，起碼有提到“中華民國憲法”並暗喻九二共識基礎事實，好歹也有善意，兩岸還有模糊空間，但賴清德選擇提出新“兩國論”，將模糊部份給清晰化，此舉台灣不會獲得什麼好處。賴還提到兩岸旅遊、陸生來台，都變成多餘的，不太可能了。



胡瑞舟直言，賴清德以“不一定獲得之利，欲抵銷極可能之害”的戰略，是非常大的風險與錯誤，賴選擇期望與美國合作，讓台灣更壯大，可是對於兩岸關係是很危險，完全沒想到將往負面方向發展。



賴清德就職演說是否把想兩岸關係變成“國際關係”？胡瑞舟說，確實是賴清德的認知或期望，但“中華民國”政府的組織擺明不是這樣，都有陸委會了，兩岸事務就不是“外交部”所處理，依照目前的政府結構與“中華民國憲法”，兩岸變成國際是不太可能，若硬要改，都會讓台灣消耗掉很大的能量。且“國防”預算將大幅增加，賴今年恐要讓“國防”預算達GDP3％，未來2、3年要飆高到3.5%。