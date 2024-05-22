北門古蹟明開放　蔣萬安祈願承繼百年風華

蔣萬安率領台北市萬華區福星國小師生登上北門二樓，祈願“承繼百年風華、開創希望台北”。（台北市文化局提供） 中評社台北5月22日電／門城門古蹟修復工程將啟動，台北市府23日起開放民眾登上北門2樓，22日於北門舉行“北門祈福時光盒儀式”，由中國國民黨台北市長蔣萬安率領學生及貴賓登上北門2樓，祈願“承繼百年風華、開創希望台北”。



北門位於台北市忠孝西路、延平南路與博愛路交叉口，落成於清光緒十年（1884年），為台北府城五大城門中唯一完整保持建城時代原貌者。1895年6月7日，已經於台灣北部登陸的日軍應仕紳代表辜顯榮等人請求，準備進入當時接近無政府狀態的台北府城。於北門外躊躇不前時，得一老婦協助從北門進城，開啟日據時期的殖民序幕。



台北市政府今天在北門廣場舉辦“北門祈福時光盒儀式”，為即將開放北門登城樓活動暖身，邀請市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍及台北市萬華區福星國小8名同學一同出席參與，最後並由市長帶領學童們一同登上首度開放的神祕北門二樓，探索百年城門建築的內部結構。



文化局表示，在台北建城邁向140週年之際，由於北門城門已有部分受損。北市府規劃於修復工程前開放民眾登上神秘的北門2樓，此次活動以鷹架樓梯仿舊時城牆之設計及導覽說明，讓市民再度親近、欣賞這座古蹟。





“北門登城樓”活動23日起在北門廣場舉行，5月23日至5月29日，平日早上8點40分至17點40分、假日早上8點00分至17點40分，為期7天。